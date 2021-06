Banco farmaceutico e Cottolengo recuperano farmaci validi

(ANSA) - TORINO, 03 GIU - Il Banco Farmaceutico e il Cottolengo mettono insieme le forze per un progetto di recupero dei farmaci non scaduti. La Fondazione Banco Farmaceutico concederà in uso gratuito il programma informatico per la gestione e la tracciabilità dei medicinali, e il Cottolengo parteciperà al loro recupero e uso. Lo prevede una convenzione sottoscritta oggi da Fondazione Banco Farmaceutico Onlus, Associazione Banco Farmaceutico Torino OdV e Ospedale Cottolengo di Torino.

Il progetto prevede la raccolta e l'uso di farmaci non scaduti, con almeno 8 mesi di validità, correttamente conservati nella loro confezione primaria e secondaria originale integra.

Obiettivo, contrastare lo spreco e attivare un canale di risparmio, evitando le conseguenze sull'ambiente dello smaltimento, e aiutando le persone che non accedono alle cure per ragioni economiche.

Soddisfazione per l'accordo arriva dalla presidente del Banco Farmaceutico di Torino Clara Mellano, dal presidente della Fondazione Banco Farmaceutico Sergio Daniotti, dal padre generale della Piccola Casa della Divina Provvidenza Carmine Arice, e dal direttore generale dell'ospedale Cottolengo Gian Paolo Zanetta.

Nel 2020 circa 28 mila persone hanno usufruito dei farmaci donati dal Banco Farmaceutico di Torino per un valore superiore a un milione e ottocento mila euro. (ANSA).