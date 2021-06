Torino: astronauta Iss ammira città con foto dallo spazio

(ANSA) - TORINO, 02 GIU - Un omaggio a Torino dallo spazio.

E' quello dell'astronauta statunitense Shane Kimbrough, membro dell'equipaggio attualmente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato uno scatto dall'alto del capoluogo piemontese scrivendo "Turin, Italy - a city with rich history and culture in northern Italy is easy to spot from @iss. Buona Notte Italia!".

Un post rilanciato dalla sindaca Chiara Appendino che ricorda quando, quale settimana fa, la Iss è passata sopra la città, visibile "come un puntino molto luminoso. Poche ore fa - aggiunge -, l'astronauta Shane Kimbrough, ci ha voluto omaggiare di questa stupenda vista di Torino, proprio da quel puntino luminoso che ci è passato sopra la testa. E io, a nome di tutta la città di Torino, non posso che rispondere grazie Shane, ti aspettiamo a Torino con tutta la tua famiglia appena rientrerai sulla Terra!". (ANSA).