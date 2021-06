Terme: Acqui, convocato tavolo di crisi in prefettura

(ANSA) - ACQUI TERME (ALESSANDRIA), 02 GIU - Convocato un tavolo di crisi sul settore termale in prefettura ad Alessandria, su richiesta del sindaco di Acqui Terme, Lorenzo Lucchini. Sono stati invitati gli assessori regionali del Turismo e della Sanità, la Provincia di Alessandria e le Terme di Acqui Spa.

L'obiettivo è individuare possibili iniziative da intraprendere per superare l'attuale fase di crisi. "Credo che la sinergia fra le istituzioni - sottolinea Lucchini - sia di fondamentale importanza. La crisi del settore termale ci preoccupa e vogliamo individuare tutte le misure possibili per superare l'attuale fase di stallo economico che la mia comunità sta vivendo. Siamo fiduciosi che la proprietà delle Terme di Acqui sarà presente al tavolo. Sarà uno strumento per dare risposte ai lavoratori del comparto e a quelli dell'indotto". (ANSA).