AcquiLimpiadi, 5 giorni di sport integrato in città termale

(ANSA) - ACQUI TERME, 02 GIU - Iniziano oggi le "AcquiLimpiadi" ad Acqui Terme (Alessandria), cinque giorni in cui il protagonista è lo sport integrato; i partecipanti si confronteranno in gare sportive aperte alle diverse abilità. Ci saranno anche conferenze ed eventi. Al primo incontro "L'Europa scende in campo", con un focus sulle iniziative dell'Unione Europea, sarà presente, collegata online, il ministro alle Politiche giovanili Fabiana Dadone.

L'evento sportivo sarà preceduto dal percorso della fiaccola, portata dai tedofori attraverso le vie della città fino agli archi romani per l'accensione del braciere che darà inizio alle "AcquiLimpiadi".

"La consistente partecipazione alla seconda edizione - spiegano dal Comune, che la organizza - sta dimostrando quanto sia palpabile il desiderio di riprendere le sane competizioni sportive nella condivisione di momenti in cui la gara rappresenta l'impulso al rinnovamento e al superamento dei propri limiti" L'edizione 2021 prende vita sotto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo, grazie alla madrina dell'evento, l'europarlamentare Tiziana Beghin, che ha organizzato anche l'incontro online di oggi. (ANSA).