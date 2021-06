2 Giugno: Appendino, è il momento di accelerare

(ANSA) - TORINO, 02 GIU - "Quella di oggi è l'occasione per ricordare i tanti sacrifici fatti dal nostro Paese nell'ultimo anno, l'altissimo prezzo pagato in termini di vite umane, rapporti umani, crisi socio-economica. Ma anche per ringraziare chi da tutto questo ci sta portando fuori. Adesso è davvero ora di accelerare e pensare pienamente al futuro". Così la sindaca di Torino Chiara Appendino alla cerimonia del 2 Giugno alla caserma Monte Grappa, per il secondo anno non in piazza Castello a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. "Facciamo che da questa terribile esperienza - ha aggiunto la sindaca - ci siano lezioni da imparare per costruire il futuro nostro e delle prossime generazioni. Ripartiamo da ciò che non può più rimanere indietro. La scuola, la sanità, le persone più in difficoltà, l'ambiente, la cultura dell'innovazione. In altre parole, ripartiamo dai valori rappresentati da quel Tricolore che oggi onoriamo".

"Il Tricolore - ha osservato Appendino - ha sventolato a lungo dai balconi negli ultimi 14 mesi" perché "nei momenti di difficoltà, quando è necessario unirsi per affrontare un nemico comune, la nostra bandiera è il primo simbolo sotto il quale la maggior parte dei cittadini, spontaneamente, si riunisce. E' stato così negli ultimi 75 anni, è stato così nel 2020 e continuerà ad essere così, fintanto che quei valori continueranno ad essere portati avanti, sostenuti e tradotti in gesti concreti". (ANSA).