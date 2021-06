Stellantis, +49,5% immatricolazioni a maggio in Italia

(ANSA) - TORINO, 01 GIU - Il gruppo Stellantis ha immatricolato a maggio, in Italia, 56.148 auto, il 49,5% in più rispetto alle 37.569 auto immatricolate nello stesso mese dello scorso anno. In base ai dati del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, nei primi cinque mesi dell'anno le immatricolazioni sono state 294.623, il 60,7% in più rispetto alle 183.321 dello stesso periodo del 2020. (ANSA).