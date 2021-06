Parchi: Bruno Bassano nominato direttore Gran Paradiso

(ANSA) - AOSTA, 01 GIU - Bruno Bassano è il nuovo direttore del Parco nazionale del Gran Paradiso. Il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il decreto di nomina dopo aver vagliato una rosa di tre candidati. Al direttore spetta la gestione tecnica ed amministrativa del Parco, sulla base degli indirizzi impartiti dagli organi istituzionali dell'Ente.

Bruno Bassano, classe 1958, laureato in Medicina Veterinaria nel 1985 e con un dottorato in Scienze zootecniche applicate, Alpicoltura ed ecologia, dal febbraio 1999 è collaboratore tecnico dell'Ente Parco di cui è diventato Ispettore Sanitario e Responsabile del Servizio Biodiversità e Ricerca Scientifica.

"E' stata una notizia in larga misura inattesa - ha detto - ed è per me un onore particolare raggiungere la Direzione di un Ente che è stato per me il riferimento professionale di tutta una vita, da quando ho iniziato la mia tesi di laurea fino ad arrivare a questo obiettivo".

Il Presidente del Parco, Italo Cerise, ha aggiunto: "Bruno Bassano è conosciuto ed apprezzato in Italia e all'estero per la sua competenza e professionalità nella gestione faunistica e nella conservazione della straordinaria biodiversità che il Parco possiede oltre ad essere un profondo conoscitore del territorio e delle comunità che lo abitano. Inoltre ha una ottima capacità di dialogo con gli amministratori locali e con i portatori di interesse che vedono sempre più nel Parco un valore aggiunto per lo sviluppo sostenibile del territorio". (ANSA).