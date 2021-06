Musica: Regio Torino, 3 mesi di opera e concerti all'aperto

(ANSA) - TORINO, 01 GIU - Tre mesi di grande musica, tra cui 6 opere liriche, 10 concerti, due opere per bambini e una lezione aperta di canto corale: è il cartellone di 'Regio Opera Festival. A difesa della Cultura', allestito dal Teatro Regio di Torino dal 15 giugno al 22 settembre nel cortile di Palazzo Arsenale offerto dall'Esercito.

"Questo festival è il frutto di un lungo lavoro e del contributo dei partner tra cui la Camera di Commercio, dei sostenitori e delle maestranze, mirato a rendere di nuovo possibile a cittadini e turisti di godere della grande musica - ha detto il commissario dell'ente lirico Rosanna Purchia - in un momento in cui stanno riaprendo teatri, cinema, festival ed eventi. Finalmente, perché lo spettacolo dal vivo è condivisione, partecipazione, sicurezza, fiducia e senso di comunità".

Verranno allestiti fino a 1.000 posti a sedere. Apre il cartellone 'L'elisir d'amore' di Donizetti, diretto da Matteo Beltrami. Seguiranno Madama Butterfly, 'Pagliacci', 'Barbiere di Siviglia' e due cammei settecenteschi, 'La serva padrona' di Pergolesi e 'Pimpinone o le nozze infelici' di Telemann. Tra i tanti altri appuntamenti, alcuni anche a sostegno di specifici progetti di inclusione, il 12 luglio anche un omaggio, in musica e parole, a Strehler a cento anni dalla nascita. Il direttori artistico e generale Sebastian Schwarz e Guido Mulè hanno ringraziato il Comandante, Generale di Divisione, Salvatore Cuoci per aver concesso l'uso del palazzo militare che ha reso possibile la stagione in tempo di Covid e in attesa della riapertura del Regio, a settembre, dopo i lavori di ammodernamento del palcoscenico. (ANSA).