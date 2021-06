Golf: stagione al via il 19 giugno a Sestriere

(ANSA) - TORINO, 01 GIU - E' fissato per sabato 19 giugno, con una pre-apertura di sole due giornate nel weekend precedente, l'inizio della stagione golfistica al Colle del Sestriere. Dopo il lungo letargo invernale, si lavora senza sosta per ripristinare e preparare il campo a 18 buche. "Siamo pronti per offrire a coloro che verranno a trovarci un'esperienza di gioco e di relax all'altezza delle aspettative - commenta Donatella Bertrand, direttrice del Circolo Golf Sestrieres - abbiamo una gran voglia di ripartire, di dare un segnale forte di ripresa, fondamentale per tornare a riprendere fiducia e relax dopo questo periodo terribile".

A breve sarà ufficializzato il calendario gare. Le due Pro Am più attese, la Unipol Sai e la Comune di Sestriere, sono in programma domenica 25 e lunedì 26 luglio. Tra i più alti d'Europa, 2.035 metri, il campo di Sestriere ha ospitato nel 1936 il primo Open d'Italia.

"Le 18 buche del Circolo Golf Sestrieres rappresenta, da sempre, una risorsa turistica per la nostra stazione. Sui green di Sestriere si sono sfidati grandi campioni del passato e hanno imparato a giocare a golf tantissimi appassionati di questa disciplina", ricorda il sindaco della località turistica piemontese, Gianni Poncet. "Ci lasciamo alle spalle una situazione surreale, una stagione invernale che non ha avuto luogo per scelte imposte dal Governo. Una decisione che ha messo in ginocchio tutto il sistema neve con pesanti ripercussioni sulle attività commerciali e lavorative che ruotano attorno all'industria delle neve - conclude - Per questo la stagione estiva assume un valore e ancor più importante". (ANSA).