Auto e moto a 100 kmh in città, record di multe a Torino

(ANSA) - TORINO, 01 GIU - Giornata da maglia nera sul piano della sicurezza stradale quella di domenica scorsa a Torino.

Sanzionati dalla polizia municipale ben 186 veicoli per eccesso di velocità e in via Pietro Cossa un motociclista ha toccato I 172 chilometri all'ora, mai rilevati prima in città.

Ventiquattro le patenti segnalate alla Prefettura per la sospensione.. "Sono numeri impressionanti - afferma il Comandante Emiliano Bezzon -. Anche la media delle velocità registrate, ben oltre i 90 km/h e poco al disotto dei 100 Km/h, è sconcertante. È la dimostrazione del fatto che quello che si fa non è mai abbastanza e pur avendo già agito molto in termini di azioni di informazione e di repressione, c'è ancora molto da fare". (ANSA).