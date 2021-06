Alessandria: prefetto apre Palazzo Ghilini a visite guidate

(ANSA) - ALESSANDRIA, 01 GIU - Il prefetto di Alessandria apre eccezionalmente Palazzo Ghilini alle visite guidate.

Succederà oggi e domani: dalle 15 alle 19 si potrà entrare nella sede della prefettura e della Provincia, in piazza della Libertà, in uno degli edifici storici più importanti della città, ma meno conosciuti. A raccontare storie e aneddoti del palazzo saranno i volontari del Fai, il Fondo Ambiente Italiano; le visite sono su prenotazione (bisogna scrivere a visitapalazzoghilini@gmail.com).

"Questo - ha detto Francesco Zito, prefetto di Alessandria da pochi mesi - è uno dei palazzi più belli del Piemonte. Per la ricorrenza del 2 giugno c'è la possibilità di visitarne le sale principali; sarà un tour contingentato. Ma non escludiamo di organizzarne altri in futuro".

"Palazzo Ghilini - ha spiegato Cristina Antoni, capo ufficio stampa della Provincia - è stato costruito su progetto dell'architetto Benedetto Alfieri a partire dal 1732. Qui dormì Napoleone nel 1803". (ANSA).