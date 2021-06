A maggio +43% immatricolazioni Italia, ma -29,9% rispetto 2019

(ANSA) - TORINO, 01 GIU - Nel mese di maggio, in Italia, sono state immatricolate 142.730 auto, il 43% in più rispetto allo stesso mese del 2020, l'anno della pandemia, ma il 27,9% in meno rispetto a maggio 2019. In base ai dati del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, nei primi cinque mesi dell'anno, sono state immatricolate in Italia 735.125 auto, rispetto alle 451.545 dello stesso periodo dell'anno scorso, con una variazione del 62,8%. (ANSA).