Truffe: sventato raggiro miliardario a banca, due arresti

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - Una maxi-truffa nei confronti di un noto istituto di credito nazionale è stata sventata dalla Guardia di Finanza a Torino. Due persone sono state arrestate (un venezuelano e uno spagnolo). Sono sequestrati titoli cambiari falsi per un valore nominale di 40 miliardi di dollari.

Le indagini sono partite da Pinerolo e sono state coordinate dalla procura del capoluogo piemontese. Il raggiro era legato alla negoziazione di quattro cambiali estere false, denominate 'International Bill of Exchange', del valore ciascuna di 10 miliardi di dollari americani, poste a garanzia di un finanziamento milionario per sovvenzionare la costruzione di impianti destinati allo sfruttamento di energie rinnovabili.

A Pinerolo c'era stato il tentativo di negoziare un titolo di credito falsificato presso la sede di un 'private' di una banca.

In occasione degli incontri preliminari i due millantavano un accreditamento presso la Corte Internazionale di Giustizia.

