Torino: Consiglio torna in presenza ma salta numero legale

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - Nel giorno della ripresa delle sedute del Consiglio comunale in presenza, dopo 7 mesi in videoconferenza per l'emergenza Covid, la maggioranza pentastellata in Sala Rossa sconta nuovamente i suoi numeri risicati, 20 consiglieri più la sindaca Chiara Appendino. E' bastata, infatti, l'assenza di due consigliere per motivi personali, a far saltare il numero legale al momento della votazione della prima delibera, alla quale hanno partecipato solo 20 consiglieri, 19 di maggioranza e uno di opposizione.

Alla successiva verifica del numero legale mediante appello è successa la stessa cosa, solo 20 risposte, e il consiglio si è quindi chiuso in anticipo sull'ordine del giorno previsto, dopo aver approvato soltanto un paio di atti di indirizzo, sul sostegno al settore automotive e sulla cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, e discusso un'interpellanza generale su Villa Glicini. (ANSA).