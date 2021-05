Stracandiolo, per il secondo anno corsa sarà 'virtuale'

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - La Stracandiolo, corsa della solidarietà in favore dell'Irccs di Candiolo che dal 1999 richiama in giugno corridori da tutto il Piemonte, per il secondo anno consecutivo si trasforma in 'Virtual Run' causa Covid. Le iscrizioni sono aperte da oggi al 19 giugno, utilizzando i riferimenti che saranno pubblicati sulla pagina evento Facebook Stracandiolo Virtual Run 2021 e sul sito www.teamarathon.it.

La corsa, rigorosamente di 8 chilometri, dovrà avvenire fra il 12 e il 19 giugno, in qualunque luogo scelto dal partecipante: a Candiolo, a Torino, ma anche su una strada di montagna o al mare. Si dovrà poi inviare una testimonianza foto o video del percorso compiuto a stracandiolo@teamarathon.it o tramite messenger sulla pagina Facebook di Team Marathon (@torinoisfaster), usando lo slogan 'DA 35 anni LA RICERCA NON SI FERMA, #SOSTIENICANDIOLO'.

Il sostegno all'Irccs di Candiolo contribuirà al progetto di espansione dei prossimi anni per il quale l'Istituto prevede di investire circa 100 milioni. Le donazioni partono da 10 euro senza kit di gara, arrivano a 15 con ritiro del kit al negozio Hangover di via Buozzi a Torino e arrivano a 18 con la spedizione del kit a domicilio. Alla fine della manifestazione sarà possibile scaricare l'attestato di partecipazione. (ANSA).