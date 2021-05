Piazza San Carlo: morta dopo paralisi, a processo radiologi

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - Per la morte di Marisa Amato sono stati rinviati a giudizio per omicidio colposo i due medici radiologi dell'ospedale Maria Vittoria e delle Molinette. Il gup ha accolto la tesi del procuratore aggiunto di Torino Vincenzo Pacileo secondo cui non avrebbero diagnosticato la micro frattura sulla colonna vertebrale della donna di 64 anni, travolta dalla folla in piazza San Carlo la sera del 3 giugno 2017, durante la proiezione della finale di Champions League Juventus-Real Madrid. Ondate di caos provocarono oltre 1500 feriti e la successiva morte di due donne, Erika Pioletti, dopo 12 giorni di agonia in ospedale, e Marisa Amato, rimasta paralizzata e deceduta 19 mesi dopo. Il processo inizierà il 29 settembre. (ANSA).