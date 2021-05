Incidenti stradali: auto nel dirupo, un ferito

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 31 MAG - Un'auto è precipitata in un dirupo ieri sera in Anzasca, in Val d'Ossola (Vco). Delle tre persone a bordo, due sono sono rimasti illesi mentre la terza ha riportato ferite leggere è stata condotta in ospedale.

L'incidente si è verificato sulla carrozzabile che da Calasca porta in Val Segnara. L'auto è uscita di strada precipitando a valle per una ventina di metri. Sono intervenuti il Soccorso alpino, i vigili del fuoco e l'eliambulanza. I tre viaggiatori sono stati estratti dalla lamiere. (ANSA).