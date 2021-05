Furti sul Lago Maggiore, estradato un guatemalteco

(ANSA) - VERBANIA, 31 MAG - E' stato estradato in Italia Robert Esteban Pavez Deniro, 25 anni, guatemalteco, ritenuto autore, con altre persone, di furti e ricettazione commessi nel Verbano Cusio Ossola. Su Pavez Deniro pendeva una ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica di Verbania. L'uomo è arrivato all'aeroporto di Roma Fiumicino da Barcellona ed è stato portato in carcere a Terni. E' l'ultimo arresto nell'ambito di una operazione condotta dalla squadra Mobile di Verbania che nel 2017 aveva già eseguito altre misure cautelari in carcere nei confronti di altre due persone: un cittadino cileno ed una donna salvadoregna. Le indagini erano partite dal furto commesso al centro ''Wellness style dolce vita'' di Ghiffa (VCO) ed avevano accertato che la banda avesse commesso altri sette colpi sulla sponda piemontese del lago Maggiore, a Cannobio, Verbania, Stresa, rubando gioielli e preziosi poi recuperati dalla polizia. (ANSA).