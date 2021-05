Estate, 'Torino a cielo aperto' per tutti i gusti

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - Per il secondo anno l'estate torinese punta su un calendario di eventi culturali particolarmente ricco e distributo su tutte le otto circoscrizioni con il cartellone 'Torino a cielo aperto' dall'1 giugno al 30 settembre. "Un programma a 360 gradi per tutte le età e per tutti i gusti - ha spiegato oggi la sindaca Chiara Appendino - per soddisfare più necessità. Sostenere una delle filiere che più ha sofferto la pandemia, garantire un'importante offerta culturale, premiare un pubblico fedele e affamato di cultura come dimostra il quasi sold out di buona parte dei concerti del Torino Jazz Festival, e dare spazio alle reti territoriali che stanno mostrando una forza propulsiva straordinaria".

In tutto sono coinvolti 115 soggetti per un totale di 12 pacchetti di programmazione, per un totale di spesa da parte del Comune di 300.000 euro più 80.000 per la comunicazione.

Finanziamenti distribuiti con un apposito bando: i primi 12 soggetti hanno ricevuto da 35.000 a 10.000 euro, gli altri avranno contributi fondamentali in logistica e servizi.

L'offerta tocca tutti i generi e i principali soggetti del sistema culturale torinese. Per una capienza massima, per il momento, di 500 persone a sera come da dpcm. Non ci saranno quest'anno le grandi arene cinematografiche, per non contrastare la già complessa e recente riapertura delle sale.

In Torino a cielo aperto sono coinvolte anche le programmazioni operistica e teatrale del Teatro Regio e del Teatro Stabile. Tra gli altri soggetti Hiroshima Mon Amour, Tedaca', Casa del Quartiere di San Salvario e Casa del quartiere Bagni pubblici di via Agliè Mufant, associazione San Pietro on Vincoli Assemblea Teatro, Colorado Green Social Club, con il suo progetto Spiaggia.To che trasforma un pezzo di via San Paolo in 'spiaggia' con spettacoli di ogni genere. Non sono coinvolti i Murazzi. (ANSA).