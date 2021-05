Giro: omaggio a Ganna dalla sua Verbania

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Omaggio della sua Verbania al campione del mondo di ciclismo Filippo Ganna, che alla partenza della 20/a tappa del Giro D'Italia, che ha preso il via proprio dalla cittadina del Piemonte, ha ricevuto una benemerenza e una fascia da capitano, da portare sul braccio per i primi chilometri della tappa, simbolo del sostegno dei suoi concittadini.

Un omaggio e un ringraziamento "per i suoi straordinari risultati sportivi, che hanno portato il nome di Verbania e del nostro territorio nel mondo - come scritto nella benemerenza conferita dal consiglio comunale -. Per le sue incredibili vittorie ottenute a soli 25 anni, per essere un ragazzo simbolo di educazione, serietà ed abnegazione ai valori dello sport".

L'iniziativa rientra anche nell'ambito di una campagna di rilancio del cicloturismo che, con il claim "Anche il tuo Giro parte da Verbania" intende portare gli amanti delle due ruote nel territorio del Verbano. Anche le strade su cui il campione è cresciuto sono diventate oggetto di tributo: da oggi, tutti i percorsi di diverso grado di difficoltà che partono da Verbania saranno a lui dedicati. (ANSA).