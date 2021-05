Comunali: Tresso, 10 punti per Torino inclusiva e innovativa

(ANSA) - TORINO, 29 MAG - E' partita oggi con la presentazione del suo programma 'Torino Domani', non a caso da Barriera di Milano uno dei quartieri periferici più popolari della città, la campagna elettorale per le primarie del centrosinistra del candidato civico Francesco Tresso. Un programma in 10 punti, "10 proposte per tornare a crescere", condiviso con i componenti della sua squadra di professionisti, giovani e cittadini.

"Ero e continuo con orgoglio ad essere un 'civico' - ha detto Tresso - perché la nostra non è una proposta politica dall'alto, di tipo tradizionale, ma un progetto partecipato nato dai bisogni incontrati nella vita da tutti noi". Al centro i temi dell'inclusione "perché non si può ripartire pensando sempre alle stesse zone della città", la transizione ecologica, la creatività giovanile come "molla di sviluppo", lo sport come bene pubblico, il rinnovamento amministrativo.

Tra i suoi 'supporter' e "garanti della qualità e fattibilità del programma", Paolo Verri, manager culturale, Mario Calderini, portavoce di Torino Social Impact, Max Casacci dei Subsonica, Tiziana Ciampolini, rappresentante del terzo settore, le imprenditrici Alessandra Gilardi e Claudia Napoli, Tiziana Ciampolini, rappresentante del terzo settore ed Elena Miglietti docente alla Scuola Holden. Presente anche Marta Levi, vicepresidente del Consiglio comunale dal 2011 al 2014 in quota Pd.

"Credo che la pandemia e la crisi economica e sociale che stiamo vivendo - ha concluso Tresso - ci abbiano insegnato che è solo allargando il campo che si potrà superare il tutto. Torino e la sua area metropolitana, altro elemento fondamentale, può fungere ancora da città laboratorio, basta crederci e lavorarci.

Noi lo crediamo tantissimo". (ANSA).