Artificieri a Oulx, fatto brillare residuato bellico

(ANSA) - TORINO, 29 MAG - Una granata d'artiglieria risalente al periodo tra le due guerre mondiali è stata rinvenuta lungo il fiume Dora, a Oulx, durante i lavori di realizzazione del nuovo argine. L'ordigno è stato disinnescato dagli artificieri del 32esimo Reggimento Genio Guastatori della Brigata Alpina Taurinense, di stanza a Fossano (Cuneo), che l'hanno poi fatta brillare in un'area demaniale di San Francesco al Campo.

Dall'inizio dell'anno, sono più di 30 gli interventi che i genieri di Fossano hanno condotto sul territorio del Nord-Ovest.

Il Reggimento, in stretta coordinazione con la Regione Piemonte e le autorità locali, è stato inoltre impegnato nei primi mesi del 2021 in importanti attività in favore della popolazione dei comuni piemontesi pesantemente colpiti dall'alluvione dell'ottobre 2020. (ANSA).