Soroptimist crea Oasi delle Api davanti carcere di Vercelli

(ANSA) - VERCELLI, 28 MAG - Davanti al carcere di Vercelli è nata l'"Oasi delle Api", un'area dedicata all'apicoltura che sarà curata da detenuti e detenute. Ad averla donata e inaugurata è il Soroptimist Club di Vercelli in occasione dei 100 anni del Soroptimist International e della Giornata mondiale delle api.

Oltre all'arnia, contenente una famiglia di api, i carcerati si occuperanno della manutenzione di 650 piantine di lavanda e 15 alberi melliferi, le albizie; con i fiori secchi verranno riempiti sacchetti profumati che saranno realizzati dalle stesse detenute di Billiemme.

La nuova Oasi, inaugurata dalla presidente del Soroptimist Vercelli, Rita Manuela Chiappa, si trova vicino alle serre e agli appezzamenti di terreno che vengono gestiti dai detenuti del carcere.

"Curare la natura - ha ricordato la direttrice della casa circondariale, Antonella Giordano, nel ringraziare il club - vuol dire curare la propria vita. L'impiego di un detenuto in queste attività fa parte del suo percorso di crescita. Carcere non è solo custodia, ma anche trattamento".

Il miele prodotto verrà messo in vendita e il ricavato andrà alle persone in carcere. (ANSA).