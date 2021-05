Riaprono i ristoranti di chef Sacco in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 28 MAG - Riapre il primo giugno la ristorazione piemontese firmata dallo chef Marco Sacco: sul lago Mergozzo a Verbania si riaccendono i fornelli del Piccolo Lago, da 15 anni due stelle Michelin, della 'barchetta gourmet' che propone il pic nic in mezzo la lago con piatti di pesce di acqua dolce e di mare, e 'Piccolino', il nuovo bistrot e cocktail bar allestito nel giardino del Piccolo Lago, e, a Torino, del Piano35, all'ultimo piano del grattacielo Intesa Sanpaolo, guidato dallo chef resident Christian Balzo.

Il ristorante Piccolo Lago, luogo magico immerso nel panorama delle Prealpi, riapre all'insegna di due nuovi menu: ''Assaggia la storia', un'antologia di chef Sacco in 7 portate, fra i sapori del territorio e quelli raccolti nei viaggi in giro per il mondo, come il mix del Lingotto del Mergozzo o il Riso Carnaroli arricchito con aglio nero, pesce gatto, robiola e chlorella, e 'Un Sacco innovativo', il percorso nuovissimo di chef Sacco che propone piatti 'audaci' come lo Storione con pesca, marshmallow alla soia e wasabi o il Lucioperca con salsa alle erbe e lievito madre. (ANSA).