Pirlo: "Grazie Juve ma finale inaspettato, ora nuove sfide"

(ANSA) - TORINO, 28 MAG - "Si è conclusa la mia prima stagione da allenatore, è stato un anno intenso, complicato ma in ogni caso meraviglioso": Andrea Pirlo ringrazia così, sui social, la Juventus per avergli permesso di debuttare in panchina, non senza un pizzico di rammarico per l'addio dopo una sola stagione. "Quest'avventura, nonostante un finale che non mi aspettavo, ha reso ancora più chiaro quale vorrei fosse il mio futuro, che spero sia altrettanto completo e pieno di soddisfazioni come quello che ho vissuto da calciatore - spiega il tecnico - È tempo di rimettersi in gioco e affrontare nuove sfide". (ANSA).