Mottarone:striscione a Verbania 'abbraccio al piccolo Eitan'

(ANSA) - TORINO, 28 MAG - "Un abbraccio al piccolo Eitan da tutti noi": è uno dei numerosi striscioni comparsi nelle ultime ore sul Lago Maggiore, piccoli gesti di solidarietà e di vicinanza al bambino unico sopravvissuto allo schianto della funivia del Mottarone. Ad esporlo a Verbania, non lontano dal carcere dove sono recluse le tre persone fermate per l'incidente, sono stati i bambini della scuola materna Della Rossa.

La scritta, circondata dalle impronte delle mani degli alunni della scuola, è di colore rosa, in omaggio al Giro d'Italia che oggi è passato per Stresa. Numerose le persone in strada per applaudire il passaggio dei ciclisti e, in particolare, Filippo Ganna, di casa su queste strade dal momento che è di Verbania.

Un tifo moderato, in segno di rispetto con le vittime di domenica scorsa.

La salita del Mottarone, prevista del percorso originario, non c'è stata e, in segno di rispetto, all'arrivo degli atleti a Stresa i telecronisti della Rai che raccontano la corsa hanno osservato un minuto di silenzio. (ANSA).