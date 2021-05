Mostre: Alessandria,inediti Carlo Carrà per 140 anni pittori

(ANSA) - ALESSANDRIA, 28 MAG - Viene inaugurata oggi, con un concerto che si potrà seguire anche in streaming, la mostra 'Carrà 140' organizzata dalla Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria nella sua sede in piazza della Libertà. A Palatium Vetus si celebra il pittore nato a Quargnento (Alessandria) 140 anni fa con l'esposizione di 44 opere in parte provenienti dalla collezione della Fondazione e in parte da collezionisti privati alessandrini.

"Questa mostra - spiega uno dei curatori, Rino Tacchella - si rivolge al territorio: ci sono opere mai esposte prima, come una serie di incisioni degli anni 1922-1927, e ci sono anche quelle che la Fondazione ha raccolto e conservato negli anni, a partire da 'Punta della dogana' del 1948, la prima mai acquisita. Era il 2004".

L'arco cronologico rappresentato dalla mostra va dal 1898, a cui risale la pergamena "Agli sposi", per arrivare a "Campagna di Versilia" del 1965; oltre a Tacchella, hanno partecipato al progetto Fulvio Cervini, docente di Storia dell'arte medievale all'Università di Firenze, e Maria Luisa Caffarelli. L'opera icona è "Lacerba e bottiglia" del 1914, dipinta dopo aver conosciuto e filtrato il cubismo di Picasso.

"Palatium Vetus - sottolinea Luciano Mariano, presidente della Fondazione - vuole essere aperto alla città e questo è solo il primo capitolo di un ampio progetto: vogliamo rendere sempre più visibili e fruibili le opere della collezione". La mostra sarà aperta fino al 3 ottobre e sarà a ingresso gratuito.

