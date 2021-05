Juric "a Verona i due anni più belli della mia vita"

(ANSA) - TORINO, 28 MAG - "Sono stati i due anni più belli della mia vita. Grazie di cuore Hellas, grazie di cuore Verona".

Il nuovo tecnico del Torino, Ivan Juric, saluta sui social la sua ex squadra e la sua ex città; ora lo aspettano il presidente Urbano Cairo e una nuova avventura in granata. Il croato ha firmato un contratto triennale a circa due milioni di euro a stagione. (ANSA).