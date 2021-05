In fiamme tetto, evacuato palazzo nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 28 MAG - Intervento dei vigili del fuoco questa mattina a Collegno, comune alle porte di Torino. In via Venaria è scoppiato un incendio sul tetto di un palazzo, che è stato evacuato. Le fiamme hanno avvolto la copertura coibentata.

Sul posto numerose squadre con due autoscale, carro autoprotettori e nucleo Nbcr. Le operazioni sono ancora in corso. Non risultano feriti. (ANSA).