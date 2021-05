Escursionista soccorso sulla 'via ferrata'' in Ossola

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 28 MAG - I vigili del fuoco di Verbania e Domodossola sono intervenuti nel pomeriggio di oggi alla via ferrata Walserfall sul versante tra Croveo e Agaro, in Valle Antigorio, una laterale dell'Ossola. Una persona, durante la salita della ferrata, si è ritrovata in difficoltà a 1550 metri quota. E' stato allertato l'elicottero di Malpensa che ha recuperato l'escursionista con il verricello e successivamente anche il compagno che percorreva con lui la ferrata. Sono stati portati a valle sani e salvi. (ANSA).