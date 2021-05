Dal 2 giugno riaprono le Terra Borromee sul Lago Maggiore

(ANSA) - VERBANIA, 28 MAG - Dal 2 giugno le Isole Borromee saranno aperte tutti i giorni. I visitatori potranno ammirare fino al termine della stagione le fioriture dei giardini e riscoprire i tesori storici e artistici nei palazzi dell'Isola Bella e dell'Isola Madre, sul Lago Maggiore.

Le visite guidate alle Isole si possono prenotare sia online, sia in biglietteria. I gruppi saranno formati da un massimo di dieci persone.

Oltre ai giardini botanici, a Palazzo Borromeo, sull'Isola Bella, si potrà visitare la mostra "Vitaliano VI. L'invenzione dell'Isola Bella", a cura di Alessandro Morandotti e Mauro Natale. Percorre le fasi principali della vita di Vitaliano VI, l'artefice della rinnovata fortuna della famiglia nella seconda metà del Seicento, attraverso ritratti in pittura e in scultura, medaglie e documenti. Prosegue poi ricostruendo le tappe del progetto del Palazzo e dei Giardini dell'Isola, dove furono attivi alcuni dei migliori progettisti lombardi, da Andrea Biffi a Filippo Cagnola. (ANSA).