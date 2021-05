Bibliobus, la biblioteca viaggiante fa una sosta in più

(ANSA) - TORINO, 28 MAG - Dal 29 maggio il Bibliobus delle Biblioteche civiche torinesi aggiunge una nuova sosta, il sabato dalle 15 alle 18.30 in piazza Don Giuseppe Pollarolo. Per il periodo ottobre-novembre 2021 ne è in programma una ulteriore di fronte all'IC D. M. Turoldo, in via delle Magnolie.

Le soste sono arricchite di una serie di attività per adulti, bambine e bambini tra alfabetizzazione digitale, letture animate e laboratori, presentazioni di libri. L'iniziativa fa parte del Progetto Vallette 2030, un programma di rigenerazione urbana finanziato dalla Città con l'obiettivo di "migliorare la cura e la manutenzione delle aree pubbliche del quartiere, di promuovere nuove iniziative socio-culturali, di valorizzare i luoghi consolidati di socialità e presidio".

Il Bibliobus, inaugurato il 6 ottobre 2018 nel corso di Portici di carta, è una vera e propria biblioteca circolante dotata di 1.200 libri per adulti e per l'infanzia (con un catalogo di 3500 titoli), della connettività Wi-Fi e dei servizi della Biblioteca digitale. Dal 22 giugno a fine ottobre mette a disposizione ulteriori 150 titoli dedicati al tema dei diritti, insieme a un allestimento interattivo e a uno spazio esterno destinato a incontri nell'ambito del progetto 'Dirittibus. Il Museo per la Città', promosso dal Polo del '900 con il suo Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà, in collaborazione con le Biblioteche civiche torinesi e altri soggetti culturali cittadini. (ANSA).