Allasia, valorizzare Museo ferroviario piemontese Savigliano

(ANSA) - TORINO, 28 MAG - "Il Museo ferroviario piemontese è un'eccellenza da valorizzare, che con la riapertura definitiva dopo la pandemia dovrà servire come volano allo sviluppo dell'economia e del turismo. Un modello di conservazione della memoria storica e del patrimonio del territorio che documenta il lavoro e l'ingegno piemontese". Così il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia, che oggi a Savigliano ha visitato la struttura con il componente dell'Ufficio di presidenza Gianluca Gavazza e i consiglieri Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso.

Il museo, nato nel 1978, espone mezzi ferroviari di tutti i tipi - dalle locomotive a vapore al moderno Pendolino - apparati di controllo per la circolazione, strumenti di lavoro e cimeli, documenti di chi ha progettato e costruito convogli e ferrovie.

Un patrimonio storico di pregio che il Museo, oltre a custodire, si occupa anche di restaurare, per comporre treni storici in grado di documentare importanti capitoli della storia ferroviaria del Piemonte. Dall'anno della sua creazione, è riuscito a raccogliere oltre sessanta mezzi tra locomotive, carrozze, carri merci e veicoli speciali, salvandoli dalla demolizione. (ANSA).