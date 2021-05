Tennis: parte vendita biglietti per finali di Coppa Davis

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - Al via, in concomitanza con la presentazione della Coppa Davis alla Real Casa de Correos, la biglietteria per le Davis Cup Finals by Rakuten 2021 che partiranno in contemporanea a Madrid, Torino e Innsbruck il 25 novembre. Un lancio con una promozione per le prime 72 ore, a partire dalle 18 di oggi, con uno sconto del 20% sui biglietti per Madrid e Torino e l'opzione di pacchetti scontati per Innsbruck. Nel capoluogo piemontese i prezzi vanno dai 16 ai 200 euro per la fase a gironi e dai 24 ai 110 per i quarti di finale.

"Dopo il rinvio nel 2020 - sottolinea il presidente di Kosmos, Gerard Piqué -, non vediamo l'ora che arrivi il momento di questa nuova edizione del torneo e, situazione pandemica permettendo, ci aspettiamo di veder arrivare appassionati da tutte le parti del mondo. Tutte e tre le sedi di gara partiranno con una disponibilità dei posti ridotta al 50% della capienza e siamo fiduciosi che, se la percentuale dei vaccinati sarà quella che ci si aspetta e la pandemia sarà sotto controllo, si possa aumentare quella percentuale". Anche il presidente dell'Itf, David Haggerty evidenzia come sia "il pubblico degli appassionati a rendere la Coppa Davis una competizione unica e non vediamo l'ora di vedere e sentire i fan mentre esprimono il loro sostegno a tutte le 18 nazioni che animeranno le finali".

