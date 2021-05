Sindacati in piazza, fermiamo la strage nei luoghi di lavoro

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - "Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro": è lo slogan del presidio organizzato da Cgil Cisl Uil Torino sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, in piazza Castello, sotto la sede della Prefettura, a Torino. I tre segretari generali, Enrica Valfré (Cgil), Mimmo Lo Bianco (Cisl) e Gianni Cortese (Uil), hanno incontrato il prefetto Claudio Palomba al quale hanno illustrato la piattaforma sulla salute e sicurezza e denunciato le distorsioni del decreto Semplificazioni soprattutto guanto riguarda gli appalti. Il prefetto si è impegnato a istituire al più presto una cabina di regia territoriale con tutti i soggetti preposti sul tema della salute e sicurezza.

Il presidio si svolge a conclusione di un percorso di assemblee unitarie con le lavoratrici e i lavoratori di numerose realtà produttive dell'area metropolitana, avviato nell'ambito della mobilitazione nazionale promossa dalle tre Confederazioni sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. All'iniziativa di Cgil, Cisl e Uil Torino, che si è svolta nel rispetto delle normative anti covid, sono intervenuti tre lavoratori dei comparti artigianato, industria ed edilizia I sindacati chiedono di rilanciare controlli e ispezioni, assumendo subito nuovi ispettori e medici del lavoro, di avviare una campagna di sensibilizzazione a ogni livello, a partire dalle scuole e di introdurre la "patente a punti" per le aziende, con meccanismi premiali e sanzionatori.

“Non vogliamo più morti. Non vogliamo più dolore. Non basta più indignarsi.

Con la manifestazione di oggi, continuiamo a tenere alta l’attenzione su questo tema e a vigilare su un fenomeno - quello delle morti bianche - che invece di diminuire, cresce a dismisura. Non c’è lavoro dignitoso senza sicurezza e tutela della vita umana”. Lo ha detto il segretario generale della Cisl Torino-Canavese, Domenico Lo Bianco, chiudendo la manifestazione di Cgil Cisl Uil 'Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro' che si è svolta questa mattina a Torino.