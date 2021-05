Piemonte-Confindustria, accordo per radicare multinazionali

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - La Regione Piemonte ha sottoscritto oggi un'intesa con Confindustria per "favorire il radicamento delle multinazionali già presenti sul territorio, attrarre nuovi capitali e migliorare la gestione del rapporto con l'investitore estero".

"Ripartenza - ha sottolineato il governatore Alberto Cirio - vuole dire lavoro. Bisogna però fare in modo che la nostra Regione risulti attrattiva, non solo per sue bellezze e i suoi prodotti enogastronomici, ma anche per chi vuole fare impresa.

L'Italia non è un paese molto attrattivo: uno dei deterrenti maggiori all'insediamento delle aziende è la burocrazia. Si devono creare le condizioni migliori e per questo è necessario lottare".

"Il Parlamento e il Governo - ha aggiunto - ci stanno lavorando, ma noi a livello locale vogliamo fare la nostra parte. L'accordo che oggi firmiamo stabilisce un percorso comune da fare con Confindustria. E' un documento concreto, che chiama in causa la nostra finanziaria regionale Finpiemonte, che avrà un ruolo importante nella gestione dell'accordo. Ci sono le opportunità del Recovery da cogliere, con questa intesa intendiamo predisporci al meglio. Lo dico guardando lavoratori Embraco, che sono fuori dalle nostre finestre: ci vogliono anche garanzie che chi investe in Piemonte rimanga".

Con Cirio, hanno firmato l'intesa il presidente di Confindustria Piemonte, Marco Gay, e la vicepresidente di Confindustria con delega all'Internazionalizzazione, Barbara Beltrame Giacomello. (ANSA).