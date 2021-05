Fracci: Furno, grande e unica forse mai capita fino in fondo

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - "Una notizia improvvisa, del tutto inattesa, che ci ha colto tutti di sorpresa, fatico a crederci.

Ci eravamo sentite forse un mese fa, dopo una sua bella apparizione televisiva e anche al telefono mi era sembrata in ottima forma… mi aveva accennato alla possibilità di un film, da girare presto e altre cose che certo non facevano immaginare una notizia tanto dura e difficile da accettare. Anzi in questi ultimi mesi era molto attiva e aveva presenziato molti incontri". Lo afferma Loredana Furno, 80 anni, ballerina e coreografa torinese, fondatrice del Btt (Balletto Teatri Torino), collega della Fracci in tante occasioni e soprattutto sua amica.

"Carla è stata grande e unica anche per il modo in cui ha saputo sdoganare la danza accademica dallo stereotipo di maniera, a vera, forte forma di espressione teatrale - dice Furno - Nella sua danza, la grazia, la leggerezza e la tecnica che pur non le mancava, erano come nascoste, offuscate dalla 'verità' e dall'originalità delle sue interpretazioni. Raramente sono riuscita a rimanere nel mio camerino durante le repliche di Romeo e Giulietta o le oltre ottanta recite di Giselle: mi accoccolavo in quinta e …la guardavo, la guardavo…ogni sera diversa dalla sera precedente ogni sera sublime…Grazie Carla, ci hai dato molto. Eri una donna amata, rispettata, invidiata, ma anche contrastata, e forse mai capita fino in fondo. E' un destino che accomuna tante donne dello spettacolo, penso a Milva per esempio". (ANSA).