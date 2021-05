Federmeccanica: piemontese Serra nella squadra di presidenza

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - Stefano Serra, vice presidente dell'Unione Industriale di Torino e presidente Amma (Aziende Meccaniche Meccatroniche Associate), entra nella squadra di presidenza di Federmeccanica con la delega all'istruzione e alla formazione.

"Sono onorato di fare parte di questa squadra - commenta Serra - e ringrazio Federico Visentin per la fiducia dimostrata, affidandomi una delega che trovo strategica. L'istruzione e la formazione sono fattori abilitanti per rilanciare la competitività delle imprese e del nostro Paese. I temi da affrontare li sintetizzo in quattro punti. Il primo riguarda il rinnovo contrattuale e la formazione obbligatoria dei dipendenti, asset decisivo per tutto il sistema metalmeccanico.

Il secondo abbraccia i giovani, che costituiscono la nostra risorsa più preziosa. Dovremo impegnarci per attuare uno dei pilastri del Pnrr, che destina 1,5 miliardi al potenziamento della formazione professionalizzante, con l'obiettivo di aumentare fino a cinque volte il numero di studenti e coprire oltre 200mila posizioni aperte nell'industria. Un terzo tema centrale concerne l'upskilling di chi sta lavorando o deve ritrovare un lavoro; in questo senso, sarà fondamentale accelerare il sistema di politiche attive del lavoro, che oggi ha ampi spazi di miglioramento.

Infine il quarto punto è il rafforzamento delle competenze essenziali affinché le aziende siano capaci di efficace trasferimento tecnologico e ricerca industriale, sia per i processi industriali, sia per le nuove tecnologie dei loro prodotti". (ANSA).