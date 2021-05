Cim 4.0 Academy diploma i primi 24 manager digitali

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - La Cim 4.0 Academy, il percorso di alta formazione del Competence Center Cim4.0, costituito da Politecnico e Università di Torino con 23 partner industriali, diploma i primi 24 manager della trasformazione digitale. Un percorso iniziato a novembre 2020: 350 ore di alta formazione tra aula, in presenza e poi, causa pandemia, in modalità virtuale, e laboratori. La prima classe è stata composta da lavoratori e lavoratrici provenienti dall'industria meccanica e dai servizi, accompagnati da 42 technical fellow, 28 docenti universitari, tutor dedicati ai singoli partecipanti e 5 mentor aziendali. Hanno partecipato anche 5 borsisti di cui 2 hanno già trovato una nuova occupazione.

Un programma formativo intensive, concentrato sul linguaggio, sulla conoscenza tecnologica e sull'applicazione: le ore laboratoriali infatti sono state finalizzate a realizzare 5 progetti d'innovazione, sperimentabili nelle aziende coinvolte: Avio-Aero; Stellantis, pmi della componentistica industriale.

"In un periodo come quello attuale, possedere le skill giuste per supportare le imprese nel loro processo di trasformazione digitale risulta fondamentale non solo in un'ottica di crescita industriale sostenibile ma anche in termini di competitività internazionale. Grazie a Cim4.0 Academy qualunque lavoratore, anche chi è in fase di ricollocamento, può formarsi adeguatamente, in modo teorico e pratico, per poter guidare aziende piccole e grandi nella sfida cruciale della transizione digitale. Oggi 24 persone sono pronte per generare valore industriale. Ma non ci fermiamo qui: nelle prossime settimane partirà una nuova classe della nostra Academy, un modello unico nel panorama nazionale" spiega Luca Iuliano, presidente di Cim4.0 (ANSA).