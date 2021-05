Auto: Icona nel Comitato del ministero Trasporti di Pechino

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Icona Design Group, società italiana di design, parteciperà allo Smart Travel and New Energy Professional Committee, la nuova piattaforma di cooperazione tra le imprese promossa dal ministero dei Trasporti della Cina per incentivare gli scambi politici e commerciali e implementare l'organizzazione del China International Import Expo, il più importante evento fieristico della Cina, in programma dal 5 al 10 novembre a Shanghai.

Icona lavorerà con i più importanti attori del panorama tecnologico e automobilistico mondiale: Michelin, Volkswagen, Bosch, Qualcomm, Hyundai Mobis, Bmw, Ford, Hyundai, Toyota, Volvo, TuSimple, Hong Kong Fuel Cell, Hrc. Il Comitato si avvarrà del supporto organizzativo della sede di Pechino dell'Unido (United Nations Industrial Development Organization) che si occupa dello sviluppo industriale mondiale per la riduzione della povertà e la sostenibilità ambientale.

Presente in Cina da oltre dieci anni con una sede operativa a Shanghai, Icona ha contribuito a portare lo stile italiano nel settore automotive cinese: numerosi modelli delle principali case automobilistiche locali hanno il design firmato dalla società italiana, che ha ideato avveniristici concept pluripremiati. "Siamo onorati - commentano dalla sede Icona a Shanghai - di partecipare a questo gruppo, a pochi mesi dal debutto della nostra piattaforma modulare a guida autonoma è un riconoscimento della volontà di Icona di essere protagonista della rivoluzione tecnologica del settore, che si aggiunge al nostro coinvolgimento all'interno della Full-chain Smart Driving Pilot Zone inaugurata a gennaio alla periferia sud di Shanghai.

E' il primo hub globale di guida autonoma della Cina, uno spazio in cui le case mondali potranno testare la guida autonoma.

Essere operativi in progetti concret voluti dal Governo cinese, ci incoraggia a cercare collaborazioni con le aziende italiane per promuovere anche nel nostro Paese questa rivoluzione tecnologica del settore". (ANSA).