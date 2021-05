Alpitour: nasce Smart Easy Working, per vacanza e lavoro

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - Il Gruppo Alpitour propone per la prossima estate nuove formule in grado di coniugare al meglio le esigenze lavorative con la voglia di vacanza. Nasce così Smart Easy working, con oltre 40 strutture tra Italia, Grecia, Cipro, Baleari e Canarie firmate Alpitour, Francorosso, Bravo Club e Turisanda che offrono servizi pensati appositamente per chi lavora. Torna, inoltre, il pacchetto Smart Week che quest'anno si arricchisce comprendendo 5 resort VOIhotels in Italia.

La "workation", termine nato dalla fusione di "work" e "vacation", è un trend in forte crescita e per questo a partire dalla scorsa estate il Gruppo Alpitour ha avviato una sperimentazione per soddisfare questa nuova necessità e offrire proposte concrete ai lavoratori in vacanza. È nata così la "Smart Week" di VOIhotels, che ha inaugurato il nuovo format, riscontrando un forte interesse da parte delle persone e il tutto esaurito dei posti dedicati all'iniziativa.

Ogni struttura metterà a disposizione degli ospiti un pacchetto di servizi utili allo svolgimento delle attività lavorative quotidiane, come la connessione ad alta velocità in camera, il pocket lunch delivery per un veloce break dal lavoro, l'utilizzo gratuito di scanner e stampanti, il servizio di consegna e ritiro documenti e pacchi, il coffee corner in camera o al bar e l'assegnazione di camere disposte in aree particolarmente riservate per favorire la concentrazione e garantire una maggiore tranquillità. (ANSA).