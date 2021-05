Teatro: una via per Erminio Macario, parte petizione

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Una raccolta di firme affinché a Torino sia dedicata una via o una piazza ad Erminio Macario, il popolarissimo attore di cui domani ricorre il 119° anniversario della nascita. L'iniziativa è di FeelthebEAT, agenzia torinese di comunicazione e marketing. "Considerato dai critici come l'inventore del cinema comico italiano - sottolineano i promotori - Macario è nato da una famiglia povera e numerosa, in via Botero 1, a Torino. Nella sua lunga carriera ha lavorato a oltre cinquanta spettacoli teatrali tra teatro di varietà, riviste, commedie musicali e spettacoli di prosa. Prestò la sua maschera oltre che al cinema anche alla televisione, adottando spesso il piemontese per i suoi personaggi e le sue macchiette".

La petizione fa parte del progetto 'Tu lo conosci Macario?', lanciato da Massimo Gioscia e Dario Ujetto, "con l'obiettivo di ricostruire e recuperare dal passato il suo lavoro, una carriera lunghissima fatta di successi impressionanti, dagli esordi alle sue opere più importanti. Per onorare la sua memoria fino ad oggi è infatti stato fatto veramente poco e perfino la sua città di origine, Torino, che lui ha sempre celebrato e amato, non ha una via, una piazza, un edificio a lui dedicati".

Testimonial dell'iniziativa è Fabio Milano che ama definirsi un "Macariologo" per la grande quantità di conoscenze acquisite nel corso del tempo, che hanno dato vita ad una collezione personale di cimeli e memorabilia d'epoca legati al grande attore torinese. (ANSA).