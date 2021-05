Teatro Studio Bunker, al via venerdìi la prima stagione

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Venerdì 28 maggio si inaugura la prima stagione del Teatro Studio Bunker, la nuova sede della compagnia di musica-teatro Accademia dei Folli, aperta a febbraio 2020, pochi giorni prima della chiusura forzata di tutte le attività artistiche causa Covid-19. Sono 19 gli appuntamenti in cartellone da maggio a dicembre tra spettacoli di prosa, recital musical-teatrali e lezioni-spettacolo sulla storia del teatro, con la direzione artistica di Carlo Roncaglia.

Il Teatro Studio Bunker è un luogo di creazione, sperimentazione e condivisione, inserito all'interno di una realtà cittadina importante come il Bunker, vera fucina di espressione creativa che accoglie numerosi progetti artistici, culturali e ricreativi. Grazie al lavoro dell'Associazione Culturale Variante Bunker, che dal 2012 si occupa della rivalutazione e della conversione degli spazi di questo complesso industriale, oggi il Bunker ospita attività, iniziative ed eventi che abbracciano i temi della cultura, dell'arte, dello sport e della natura.

Il debutto è affidato a una produzione del progetto #portraits, con il quale i Folli disegnano personali percorsi, raccontati attraverso le loro canzoni, di grandi cantautori italiani e internazionali del '900, da Bob Dylan a Fabrizio De André, da Tom Waits a Bruce Springsteen, da B.B. King a Fred Buscaglione.

Venerdì 28 alle 20.30 - e in replica sabato 29 maggio alla stessa ora - dunque, l'Accademia dei Folli sale sul palco del teatro di via Paganini con I'm your man, spettacolo dedicato al cantautore, poeta e scrittore Leonard Cohen: un tributo sotto forma di recital in cui alle parole del celebre artista canadese, scomparso nel 2016, si aggiungono le canzoni che lo hanno reso famoso in tutto il mondo (ANSA).