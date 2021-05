Teatro Regio torna in utile, ma stato patrimoniale difficile

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Tornano in equilibrio i conti del Teatro Regio di Torino, dopo otto mesi dall'insediamento del commissario straordinario di governo, Rosanna Purchia. Il bilancio consuntivo 2020, approvato all'unanimità dall'assemblea dei soci, chiude con un utile di esercizio pari a 519.776 euro.

"Questo risultato rispecchia il senso di responsabilità dei lavoratori del Teatro Regio, il costante sostegno dei soci e il grande lavoro fatto dal management, in particolare dal direttore generale Guido Mulè", afferma Purchia che rivolge un appello ai soci perchè apportino "contributi straordinari da destinare al patrimonio della Fondazione".

"Il positivo risultato ottenuto nel bilancio consuntivo 2020 non può far dimenticare il difficile stato patrimoniale in cui versa il Regio per effetto delle svalutazioni ulteriori effettuate anche nell'esercizio di questo anno e pari a 1.308.608 euro, relative alle registrazioni audio-video, ai bozzetti e ai figurini", spiega Mulè.

Il valore della produzione nel 2020 si è attestato sui 27 milioni di euro, con una riduzione dei ricavi commerciali (biglietteria, abbonamenti, marketing) pari a 3.200.000 euro rispetto al preventivo 2020 dovuta alla forzata chiusura al pubblico che ha caratterizzato buona parte dell'anno. (ANSA).