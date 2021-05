Parroco Stresa 'morti Mottarone ingiuste, fare chiarezza'

(ANSA) - STRESA (VERBANIA), 26 MAG - Hanno fatto una "morte improvvisa e ingiusta" le 14 vittime della tragedia del Mottarone. Lo ha affermato don Gianluca Villa, parroco di Stresa, che questa sera ha ricordato i morti della funivia, e le loro famiglie, in una Messa nella Parrocchiale di fronte all'Imbarcadero della località sul Lago Maggiore. "Chiediamo il calore della consolazione affinché sia fatta chiarezza e giustizia su questa tragedia immane", ha aggiunto nell'omelia, dicendo di avere il "cuore spezzato per la sofferenza che vedo nei famigliari delle vittime in questo momento". (ANSA).