Musei: Egizio, in un mese oltre 25 mila visitatori

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - A un mese dalla riapertura del 26 aprile il Museo Egizio di Torino ha accolto 25.057 visitatori.

Nei fine settimana i biglietti, così come le visite guidate fisse, sono quasi sempre esauriti, secondo le disponibilità fissate in ottemperanza alle misure anti-Covid. Lo scorso weekend per esempio hanno visitato il Museo circa 4.300 persone.

Lo comunica il Museo presieduto da Evelina Christillin.

Il flusso nei giorni della settimana, seppur minore, fa sapere l'Egizio, segue un trend di crescita, a conferma del progressivo riavvicinamento del pubblico dopo le numerose chiusure occorse a partire dal febbraio 2020. Il Family Ticket, sperimentato a partire dallo scorso anno, continua a riscuotere un alto gradimento: sono infatti 1,674 i nuclei familiari, per un totale di 6,696 visitatori, ad avere scelto questa formula.

Numerose anche le visite guidate, con una maggior adesione sempre nel fine settimana: domenica 23 maggio ce ne sono state 81, di cui 20 a libera adesione.

"E' un risultato positivo e soprattutto molto incoraggiante - dichiara Christillin - il pubblico ha voglia di tornare e lo sta dimostrando con entusiasmo. Non possiamo che condividerlo nel proseguire con fiducia con le nostre attività, anche in vista dei mesi estivi". (ANSA).