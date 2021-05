Musei: a Vercelli "l'armadio dei vescovi" ultimi 200 anni

(ANSA) - VERCELLI, 26 MAG - Scarpe, guanti, croci pettorali e anelli appartenuti ai vescovi che hanno guidato la Chiesa vercellese negli ultimi duecento anni. Grazie al sostegno del Lions Club, il Museo del Tesoro del Duomo, che custodisce il celebre Vercelli Book, si arricchisce di una nuova sezione espositiva permanente. Si tratta dell''"Armadio dei vescovi", in cui sono racchiuse opere tessili e di oreficeria dell'Ottocento e del Novecento, che raccontano al pubblico le storie di vescovi e arcivescovi della Diocesi vercellese e delle celebrazioni solenni in Cattedrale. L'allestimento è stato creato all'interno delle Stanze del Papa, ambienti ricostruiti che evocano la visita in città di Papa Giovanni Paolo II nel 1998.

Suggestiva è la compresenza del paramentale di Papa Giulio II, al secolo Giuliano della Rovere, vescovo di Vercelli all'inizio del Cinquecento, e dell'Arazzo con Battesimo di Cristo e dell'Adorazione dei Magi di Gerolamo Giovenone del 1515. "La nuova sezione - raccontano dal Tesoro del Duomo - regala al visitatore uno spaccato più intimo e privato della vita dei vescovi, e rende tangibile il momento rituale della loro vestizione". Il nuovo allestimento sarà visitabile da domenica 30 maggio. (ANSA).