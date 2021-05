Mottarone: sindaca Stresa 'si poteva evitare, è mazzata'

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - "La notizia di questa mattina è un'ulteriore mazzata. Questa volta sappiamo che la tragedia si poteva evitare". Così la sindaca di Stresa, Marcella Severino, commenta gli sviluppi dell'inchiesta sull'incidente alla funivia del Mottarone. "Il buono e il cattivo c'è ovunque, persone così spero ce ne siano pochissime", aggiunge la prima cittadina che si è recata a Torino per far visita in ospedale al piccolo Eitan, il bambino unico sopravvissuto alla tragedia.

In ospedale la prima cittadina, che ha ringraziato gli inquirenti per le indagini, non ha incontrato Eitan ma la zia Aya e i medici che assistono il bambino. "La zia Aya è una gran bella persona, che sta trovando tutta la forza che le serve per stare vicina al nipotino - dice - Eitan sarà sicuramente in buone mani. Quell'abbraccio che potrebbe averlo salvato - conclude in merito all'ipotesi che il bimbo non sia morto perché abbracciato nella caduta della cabina dal padre - continui dal cielo e ce la faccia". (ANSA).