Festival Incanti riporta a Torino il teatro di figura

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Andrà in scena dall'1 al 7 ottobre l'edizione 2020 di Incanti, rassegna internazionale di Teatro di Figura, fra le più importanti a livello europeo. La kermesse porterà nel capoluogo sabaudo i migliori spettacoli di Teatro di Figura, un genere teatrale fra i più magici. La programmazione 2021 sarà all'insegna della sperimentazione e dell'innovazione, con la partecipazione di artisti italiani e stranieri che animano oggetti, pupazzi, ombre, burattini e marionette. Nei sette giorni di Festival si alterneranno sul palco compagnie in arrivo da Polonia, Bulgaria e Spagna oltre che da tutta Italia.

Spettacoli ed esibizioni, ma non solo. Dopo il successo dello scorso anno, prosegue ncontra Incanti, incontri con il pubblico e gli artisti. Obiettivo per l'edizione 2021 è portare questi momenti di confronto all'interno di parchi e luoghi all'aperto della città. Fino al 21 giugno è pertanto attiva su Eppela la campagna di crowdfunding "Incanti ti porta alla scoperta del Teatro di Figura", con l'obiettivo di creare appuntamenti ONlive (laboratori di co-progettazione, aperitivi, performance tra i prati) presso gli Orti Generali di Mirafiori.

Il primo incontro, finalizzato a presentare la campagna di crowfunding, è previsto per domenica 6 giugno agli Orti Generali in orario aperitivo.

Fra le novità dell'edizione 2021 di Incanti anche due importanti collaborazioni con i giovani talenti del torinese.

Grazie alla sinergia con la Scuola Internazionale di Comics di Torino, l'immagine grafica che rappresenterà la XXVIII edizione è stata selezionata al termine di un contest con gli allievi dell'istituto di fumetto, che ha premiato il progetto di Erica Demarco. Attraverso la collaborazione con l'Università di Torino, inoltre, la prossima edizione del Festival verrà potenziata con due progetti di audience development, ideati dagli studenti del dipartimento di Management dei Beni Culturali. (ANSA).