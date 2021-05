Covid: studio EuropeActive, in palestra pochi contagi

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - In palestra i contagi da Covid sono pochi: il tasso medio è dello 0,78% su 100.000 visite. Lo dice uno studio SafeActive, condotto dall'associazione europea per il fitness e l'attività fisica EuropeActive su oltre 62 milioni di accessi avvenuti tra settembre e ottobre 2020 in numerosi centri fitness siti in Francia, Regno Unito, Germania, Spagna, Svezia, Belgio, Olanda, Portogallo, Norvegia, Svizzera, Repubblica Ceca, Polonia, Danimarca e Lussemburgo. I risultati dell'indagine sono stati resi noti in occasione dell'inaugurazione del nuovo Centro McFit Duchessa, il quinto a Torino, città che contra il più alto numero di centri.

"Con questo centro hi tech, che aprirà il primo giugno, e due nuovi a Roma, in Italia raggiungiamo quota 36. L'obiettivo è arrivare a 100, con un investimento fra i 2 e i 3 milioni per ogni centro. Dopo sette mesi di chiusura siamo entusiasti di ricominciare" spiega Luca Torresan, marketing manager si McFit Italia.

All'inaugurazione del Centro McFit Duchessa è intervenuto il pugile Clemente Russo, doppio argento olimpico, in lizza per la qualificazione alle oLimpiadi, recentemente guarito dal Covid.

(ANSA).